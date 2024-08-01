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İran'dan İsmail Heniyye Suikastına Cevap Tehdidi

İran, İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast sonrası yanıt verme kararlılığını vurguladı ve uluslararası hukuka bağlı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 01:59
İran'dan İsmail Heniyye Suikastına Cevap Tehdidi

İran: Suikaste Karşı Yanıt Verilecektir

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikast hakkında açıklamalarda bulundu. İravani, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." ifadesini kullandı.

BMGK'de Acil Toplantı

BM Güvenlik Konseyi, İran'ın talebi ile acil oturum düzenleyerek, Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle suikasta dair görüşmeler gerçekleştirdi.

İsrail'in Terör Faaliyetleri

İravani, suikastın İsrail'in bölgedeki terör ve sabotaj faaliyetlerinin bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in yeni hükümetin barışçıl girişimlerine darbe vurmak istediğini vurguladı.

Meşru Müdafaa Hakkı

İran, saldırıyı kınayarak uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa haklarını saklı tuttuklarını açıkladı. İravani, "İsrail'in suç ve terör faaliyetlerine kararlı şekilde cevap vereceğiz." dedi.

BMGK'nin Rolü ve Cezasızlık

İravani, BMGK'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerinden sorumlu tutulmasını engelleyen ülkeleri eleştirerek, bu ülkelerin meşru müdafaa kavramını yanlış yorumladığını belirtti.

Filistin'den Tepkiler

Feda Abdelhadi, Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına ve şiddet eylemlerine dikkat çekerek, "İsrail için kırmızı çizgi yok." dedi. Filistin'de yas ilan edildiğini ifade etti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Abdelhadi, uluslararası toplumun bu durumu görmezden gelmemesi gerektiğini, aksi takdirde İsrail'in sürekli olarak suç işlemeye devam edeceğini belirtti.

Lübnan'dan Uyarı

Hadi Hachem, Lübnan'ın savaşı istemediğini ve BMGK'nin 1701 sayılı kararına bağlı kaldığını belirterek, Orta Doğu'daki gerilimin tüm dünyaya yayılabileceğine dair uyarılarda bulundu.

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