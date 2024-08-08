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İran'dan İsrail'e Saldırı İddialarına Yanıt

İran BM Temsilcisi İravani, Gazze'deki saldırıların durması durumunda İsrail'e karşı saldırı niyetinin ortadan kalkacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 02:34
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 02:34
İran'dan İsrail'e Saldırı İddialarına Yanıt

İran'dan Yanıt: Gazze Saldırıları Durdurulursa Saldırmayacağız

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Tel Aviv yönetiminin Gazze bölgesindeki saldırılarını kalıcı olarak durdurması halinde İran'ın İsrail'e yönelik saldırı planlarından vazgeçeceğine yönelik iddialara açıklık getirdi.

İravani'nin Açıklamaları

İravani, Al Jazeera ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Ülkemizin öncelikleri arasında Gazze'deki işgalin sona erdirilmesi ve bu bölgedeki saldırıların durdurulması yer alıyor. Ayrıca Şehid Heniyye suikastına karışanların cezalandırılması da bir diğer önceliğimizdir. Nihai hedefimiz ise İsrail rejiminin terör saldırılarının tekrarını engellemektir," ifadelerini kullandı.

Arka Plan Bilgileri

İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasti sonrası, Tahran'dan İsrail'e karşı bir saldırı bekleniyordu. Ancak İravani'nin açıklamaları, Gazze'deki saldırıların durdurulması halinde böyle bir saldırının söz konusu olmayacağı yönünde bir güvence sundu.

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