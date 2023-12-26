İran'dan İsrail'e sert mesaj: Zorlu bir geri sayım beklenmeli

İsrail'in Şam çevresine saldırması sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye komutanı Razi Musevi hayatını kaybetti. Bu olaya İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Tel Aviv sert bir karşılık alacak" diye tepki gösterdi.

İran'dan İsrail'e sert mesaj: Zorlu bir geri sayım beklenmeli
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya sitesinden bir mesaj yayınladı. Mesajında, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye komutanı Razi Musevi'nin ölümü nedeniyle, ailesine ve İran ve Suriye halklarına başsağlığı diledi.

Abdullahiyan, Musevi'nin ülkesi için “Suriye'de terörle savaşan bir danışman” olduğunu söyledi. Ayrıca, Musevi'nin, ABD'nin Irak'ta öldürdüğü İranlı general Kasım Süleymani ile birlikte bölgede çok zaman geçirdiğini ifade etti.

Abdullahiyan, Musevi'nin ölümüne İsrail'i sorumlu tuttu ve paylaşımında “Tel Aviv sert bir cevap alacak.” dedi.

İsrail, Şam çevresine füze saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye komutanlarından Razi Musevi öldü. AA, Musevi'nin dün akşam vefat ettiğini duyurdu.

İsrail'in Suriye'ye saldırısı, İran Devrim Muhafızları Ordusundan iki kişinin hayatına mal oldu. Ordunun duyurusuna göre, Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade, 12 Aralık'ta öldürüldü.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde 80 günden fazladır devam eden ve 20 binden fazla Filistinliyi katlettiği saldırılarına ara vermiyor. İsrail, aynı zamanda Suriye'ye de hava saldırıları gerçekleştiriyor.

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