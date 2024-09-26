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İran'dan İsrail'e Tepki: Siyasi İfadelerde Çelişki

İranlı yetkililerin İsrail'e karşı verecekleri tepki konusunda farklı açıklamalar yapılıyor. Savaş ve stratejiler üzerine tartışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:09
İran'dan İsrail'e Tepki: Siyasi İfadelerde Çelişki

Gelişmelerin Arka Planı

İran'da, İsrail'e yönelik tepkiler konusunda çeşitli yetkililer tarafından farklı söylemler ortaya konuluyor. Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast girişimi ve Lübnan'da gerçekleşen olaylar, İran'ın bölgedeki hesaplarını gözden geçirmesine yol açtı.

Farklı Görüşler, Çelişkili İfadeler

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York’ta yaptığı bir konuşmada, "İran, İsrail'in de silah bırakması kaydıyla silahlarını bırakmaya hazırdır," dedi. Ancak, bu açıklama İran hükümeti içerisinde tartışmalara yol açtı. Pezeşkiyan'ın önce yalanlanan ifadeleri, bir ses kaydı ile gündeme geldi.

Tepkiler ve Eleştiriler

Pezeşkiyan'ın açıklamaları, İran'daki bazı muhafazakar kesimlerden tepki aldı. Hüseyin Şeriatmedari, Keyhan Gazetesi yöneticisi olarak, "Bu ifadeler, Rehber'in görüşleriyle çatışıyor," diyerek eleştiride bulundu. Ayrıca, önde gelen din adamı Ayetullah Alemu'l Huda da siyasilerin ihtiyat tavsiye etmesini eleştirerek, bunun İslam ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Savaş Senaryoları ve Stratejik Yaklaşımlar

İran’ın eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, gerginliğin savaşa yol açma ihtimalini dile getirerek, İsrail'in Batılı güçlerin desteğiyle İran'ı savaşa çekme planlarını vurguladı. Buna karşılık, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hizbullah'ın tek başına İsrail'e karşı koyamayacağını ifade ederek uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Hamaney’in Değerlendirmesi

İran lideri Ali Hamaney, Hizbullah’ın İsrail saldırıları karşısındaki zayıflığını kabul etmesine rağmen, bu güçlerin düşmanları tarafından yanlış değerlendirildiğini ve Hizbullah'ın nihai zaferini elde edeceğine inandığını ifade etti. Hamaney, toplantıda, "Hizbullah'ın sahip olduğu güç, düşmanlarının tahminlerinden çok daha fazladır," dedi.

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