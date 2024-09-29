İran'dan İsrail'e Tepki: Zamanı ve Yöntemi Belirleyeceğiz

İran'dan İsrail'e Uyarı Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin İsrail’e karşı olası bir tepki vereceğini açıkladı. Zarif, "Siyonist rejimin işlediği suçlara karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek" dedi.

Anma Töreninde Açıklamalar

IRNA'ya göre, Zarif, Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybetmesinin ardından Hizbullah'ın Tahran'daki temsilciliğinde düzenlenen anma törenine katıldı. Burada, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zarif, İran'ın duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Açıklamanın Arka Planı

27 Eylül tarihinde İsrail, Beyrut'ta bir saldırı gerçekleştirmişti. Bu olay sonrasında İran yönetimi, Siyonist rejime karşı haklarını koruma amacıyla tepki verme niyetinde olduğunu ifade etti.