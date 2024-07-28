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İran'dan İsrail'e Uyarı: Yeni Maceralar Öngörülemeyen Sonuçlar Doğurabilir

İran, İsrail'in saldırılarının bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceği konusunda uyardı ve ABD'ye Siyonist rejimi durdurma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:22
İran'dan İsrail'e Uyarı: Yeni Maceralar Öngörülemeyen Sonuçlar Doğurabilir

İran'dan İsrail'e Sert Mesaj

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik saldırısının ardından bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Siyonist rejimin bu tür bir maceraya atılmasının öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini" dile getirdi.

Bölgesel İstikrarsızlık Tehlikesi

Kenani, İsrail'in bu eylemlerinin bölgede istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın yayılmasına neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in dünya kamuoyunu Filistin'deki insan hakları ihlallerinden uzaklaştırmaya çalıştığını vurguladı.

Mecdel Şems Saldırısı Detayları

İsrail'in Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems'teki roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyinden ateşlendiğini ve Lübnan Hizbullahı'nı suçladı. Ancak, Hizbullah bu iddiaları reddederek olayla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı'ndan Yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan saldırıya yanıt verdi ve Hizbullah’ın bu saldırılara bedel ödeyeceğini belirtti.

Demir Kubbe İddiaları

Saldırı sonrası, bölgede uyarı sirenlerinin çalmasıyla roketin düştüğü yönündeki iddialar üzerine, bazı yerel sakinler ve haber kanalları, füzenin Demir Kubbe hava savunma sisteminden ateşlenmiş olabileceğini öne sürdü. "Olay sırasında sirenlerin çalmasıyla patlama anı eş zamanlı gerçekleşti" diyen bir bölge sakini, bu olayı sordu.

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