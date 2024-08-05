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İran'dan İsrail'e Yanıt: 'Caydırıcı ve Cezalandırıcı Eylemler Kaçınılmaz'

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in eylemlerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:05
İran'dan İsrail'e Yanıt: 'Caydırıcı ve Cezalandırıcı Eylemler Kaçınılmaz'

İran'dan Keskin Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı açıklamalarda, bölgede yükselen gerilimlerin arkasında yatan nedenleri ve İran'ın tutumunu değerlendirdi.

İsrail'e Tepki

Kenani, özellikle son dönemlerde yaşanan Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikastın ardından, bu tür eylemlerin "Siyonist rejim" tarafından gerçekleştirildiğini ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

"İran, ulusal güvenliğine ve bölgedeki dostlarına yönelik tehditleri göz ardı edemez. Bu nedenle, İsrail'e karşı caydırıcı ve cezalandırıcı eylemler gerçekleştirmek kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

Uluslararası Tepki ve Sorumluluk

Kenani, İran'ın bu tür saldırılara karşı uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri'nden kaynaklanan haklarını kullanacağını belirtti. Ayrıca, ABD'nin de dahil olduğu ülkelerin, Siyonist rejimi desteklemeleri durumunda uluslararası hukuk açısından sorumluluk taşıyacaklarını ifade etti.

Görüşmeler Hakkında Asılsız İddialar

Son olarak, Arap basınında yer alan ve ABD heyetinin Türkiye'den İran'a geldiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Kenani, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirtti.

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