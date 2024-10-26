İran'dan İsrail'e Yanıt Hazırlığı: Orantılı Karşılık Verilecek

İran, İsrail Saldırılarına Yanıt Verecek

İran, İsrail'in gerçekleştirdiği son hava saldırılarına karşı "orantılı karşılık" vermeye hazır olduğunu duyurdu. Bu bilgi, İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim aracılığıyla paylaşıldı.

İsrail'e Uygun Cevap Uyarısı

Kaynaklardan alınan bilgilere göre, ismi açıklanmayan bir yetkili, Tahran yönetiminin herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Yetkili, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerine yer verdi.

İran, İsrail'in saldırılarına karşı duruşunu vurgulayarak, bölgedeki tansiyonu artırmamayı umuyor.