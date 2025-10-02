İran'dan İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Kınama

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı terör eylemi olarak kınadı; aktivistler Gazze'ye ulaşma kararlılığını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:35
İran'dan İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Kınama

İran'dan İsrail'in Sumud Filosu saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını sert bir dille kınadı.

Bekayi saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi saldırıyı terör eylemi olarak tanımladı.

Bekayi, Gazze halkına destek amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'ndan övgüyle söz ederek, İsrail'in gemilere yönelik müdahalesinin uluslararası hukuku ihlal eden bir terör eylemi olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun harekatı ve aktivistlerin kararlılığı

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, IAC 2026 Antalya'yı Sidney'de Tanıttı
2
Türkiye'de 1,6 Milyondan Fazla Kişi 2026 Hac Kaydını Yeniledi
3
Kocaeli'de karaya oturan 'RAPID' gemisi için kurtarma çalışmaları başlıyor
4
Beyşehir Gölü'nde Kuraklık: Kıstıfan Adası Karayla Bütünleşti, Ada Sayısı Artıyor
5
Rutte: NATO, Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı tehdidi bertaraf edebildi
6
Komana Pontika'da 13. yüzyıla Ait Selçuklu Üzengi Bulundu
7
Fransa'da Binlerce İşçi Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Grevde

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat