İran'dan İsrail'in Sumud Filosu saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını sert bir dille kınadı.

Bekayi saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi saldırıyı terör eylemi olarak tanımladı.

Bekayi, Gazze halkına destek amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'ndan övgüyle söz ederek, İsrail'in gemilere yönelik müdahalesinin uluslararası hukuku ihlal eden bir terör eylemi olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun harekatı ve aktivistlerin kararlılığı

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduklarını ifade etti.