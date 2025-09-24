İran'dan New York'taki ABD Kısıtlamalarına Sert Tepki: 'Sistematik Taciz'

İsmail Bekayi, New York'taki İranlı diplomatlara getirilen kısıtlamaları 'sistematik taciz' ve BM yükümlülükleri ihlali olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 07:40
Bekayi'nin Açıklamaları

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gelen İranlı diplomatlara yönelik kısıtlama uygulamalarına tepki gösterdi.

Bekayi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin New York'taki İranlı diplomatlara ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere uyguladığı artan kısıtlamaların ardındaki asıl amacın, İran'ın Birleşmiş Milletler bünyesindeki diplomatik performansını aksatmak olduğunu söyledi.

Bekayi, ABD'nin İranlı diplomatlara yönelik kısıtlamalarını "sistematik taciz" olarak nitelendirerek, bu önlemlerin diplomatların New York'ta birçok etkinliğe katılmasını engellediğini belirtti.

Bekayi, ayrıca "Diplomatlarımızın hareketlerine ve hatta günlük alışverişlerine bu kadar ucuz kısıtlamalar getirmek, yalnızca ABD'nin BM Genel Merkezi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlali değil, aynı zamanda ABD yönetiminin İranlılara yönelik düşmanlığının boyutunu göstermesi bakımından da yeni bir alçaklıktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Gelen Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin "BM Genel Kurulu'ndaki resmi görevlerini yürütmek için BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı" olacağını duyurmuştu.

