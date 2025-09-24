İran'dan New York'taki diplomatlara 'sınırlama' tepkisi

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin New York'taki İranlı diplomatlara getirdiği kısıtlamaların BM faaliyetlerini engellediğini ve 'sistematik taciz' olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:23
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan İranlı diplomatlara ABD'nin hareket sınırlaması getirdiğini öne sürerek tepki gösterdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Bekayi, "ABD'nin New York'ta İranlı diplomatlar ve ailelerine yönelik kısıtlamalar uygulamasındaki amaç, İran'ın BM'deki diplomatik faaliyetlerini sekteye uğratmaktır." ifadelerini kullandı.

Bekayi, uygulamayı "sistematik taciz" olarak nitelendirerek, bu kısıtlamaların ülke diplomatlarının birçok uluslararası toplantıya katılımını engellediğini belirtti.

Bekayi ayrıca şunları kaydetti: "İranlı diplomatların hareketlerine ve hatta günlük alışverişlerine yönelik bu tür küçük düşürücü kısıtlamalar, ABD'nin Merkezi Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda ABD yönetiminin İranlılara karşı duyduğu düşmanlığın yeni bir boyutunu da ortaya koymaktadır."

Merkez Anlaşması'nın yükümlülükleri

BM Genel Merkezi’nin New York’taki işleyiş şartlarını belirleyen Merkez Anlaşması'na (Headquarters Agreement) göre, ev sahibi ülke olarak ABD, BM’nin işleyişini kolaylaştırmayı ve üye devlet temsilcilerinin BM toplantılarına ve faaliyetlerine serbestçe erişimini sağlamayı kabul etmiştir.

Anlaşmanın 17 Maddesi, ABD’yi üye devletlerin temsilcilerine, bu devletlerle olan ikili ilişkilerden bağımsız olarak, vize vermek ve serbest dolaşım hakkı tanımakla yükümlü kılar.

Diplomatların hareketlerini kısıtlamak ve onların BM ile ilgili etkinliklere katılımını engellemek, genellikle Anlaşmanın ihlali olarak değerlendirilir.

