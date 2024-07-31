İran'dan Suikasta Uğrayan Hamas Liderine Başsağlığı Mesajı

İran, Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Başsağlığı Diledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başsağlığı dileğinde bulundu.

Suikastın Ardından Gelen Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Kenani, Heniyye'ye yönelik suikast nedeniyle Filistin halkı ve Hamas için taziyelerini iletti.

Kenani, Heniyye'nin Filistin'in bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi vurgulayarak, "Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast nedeniyle büyük Filistin halkı, Hamas ve tüm Filistin direniş gruplarına başsağlığı diliyorum. Bu olay, İran ile Filistin ve direniş güçleri arasındaki derin bağı daha da güçlendirecektir," ifadelerini kullandı.

Hamas Liderinin İran'daki Ziyareti

İsmail Heniyye’nin, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu bilgisi verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz sabahı yaptığı duyuruda, Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Her ne kadar İran ve Hamas makamları bu suikasttan İsrail'i sorumlu tuttularsa da, İsrailli yetkililer konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından, Halid Meşal'in yerine yeniden Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.