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İran'dan Suriye Açıklaması: Gelecek Halkın Sorumluluğunda

İran, Suriye'nin geleceğinin sadece halk tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı ve dış müdahalelere karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:30
İran'dan Suriye Açıklaması: Gelecek Halkın Sorumluluğunda

İran'dan Suriye İçin Kritik Açıklama

İran, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından önemli bir açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin geleceğinin "yıkıcı bir müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca bu ülke halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini" ifade etti.

Suriye'nin Birliği ve Egemenliği Vurgusu

Açıklamada, "İran'ın Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği" belirtildi. Ayrıca, Suriye'nin kaderinin belirlenmesi ve Suriye'ye dair kararların alınmasının büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Ateşkes ve Ulusal Diyalog Çağrısı

İran, bu hedeflere ulaşmak için askeri çatışmaların sona erdirilmesi, terör eylemlerinin önlenmesi ve tüm Suriye halkını temsil eden kapsayıcı bir hükümetin oluşturulması için ulusal diyalogların başlatılmasını önerdi. Tahran, siyasi süreci ilerletmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına odaklanan uluslararası mekanizmaları desteklediğini ifade etti.

Uzun Süreli Dostluk İlişkisi

Şam ile Tahran arasındaki ilişkilerin geçmişinin uzun ve dostane olduğu hatırlatıldı. İran, bu ilişkilerin "orta ortak çıkarlara ve uluslararası hedeflerin yerine getirilmesine dayanan bir yaklaşımla" devam etmesini beklediğini açıkladı.

Güvenlik ve İstikrar İçin Çabalar

Son olarak, İran, "Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi için her türlü çabayı sarf edeceğini" ve bu amaçla nüfuz sahibi tüm taraflarla istişarelerde bulunacağını belirtti. İran, Suriye siyaset ve güvenlik alanındaki etkili aktörlerin tutumlarını dikkate alarak uygun yaklaşım ve pozisyonları benimseyeceğini söyledi.

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