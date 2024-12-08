İran'dan Suriye Açıklaması: 'İranlılar Mutlu Olsun'

İran'dan Sert Suriye Mesajı

İran'da Meclis'in eski Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesi hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Toplumsal Tepkiler ve Harcamalar

Felahetpişe, Suriye'deki rejimin devrilmesi sonrası kendisine ait X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve İran toplumu arasında gerginliğe neden olan Suriye'deki harcamaları eleştirdi. Mesajında, "İranlılar mutlu olsun. Hiç kimsenin artık örümcek ağlarının bakımı için milletin dolarlarını harcamaya hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, İran kamuoyunda uzun zamandır tartışılan Suriye’ye yapılan mali yardımların sorgulanmasına zemin oluşturuyor.