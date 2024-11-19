DOLAR
34,56 -0,1%
EURO
36,58 0,11%
ALTIN
2.926,93 -0,89%
BITCOIN
3.155.702,94 -0,09%

İran'dan Trump'a Azami Rasyonellik Çağrısı

İran, Trump yönetimine azami baskı yerine azami rasyonellik izleme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Erakçi, bu politikaların başarısız olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:53
İran'dan Trump'a Azami Rasyonellik Çağrısı

İran, Trump'a Azami Rasyonellik Politikası Çağrısında Bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sebbag ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a önemli bir çağrı yaptı. Erakçi, Trump'ın kuracağı hükümete, İran'a karşı yürütülen 'azami baskı' politikasını sürdürmeme önerisinde bulundu.

Görüşmelerdeki Temalar

Erakçi ve Sebbag, ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının yarattığı bölgesel durumu da değerlendirdi. Erakçi, Suriye'nin Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini geliştirmesinden memnuniyet duyduklarını ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) davet edilmesini desteklediklerini açıkladı.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

Erakçi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından, “Suriye'nin istikrarını ve birliğini destekliyoruz. Bu ülkeyi güvensiz hale getirmeye yönelik her türlü girişimi şiddetle kınıyoruz” dedi. Ayrıca, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misillede bulunup bulunmayacağına dair soruya, “Hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceğiz. İran kesinlikle cevap verecek ancak ne zaman ve nasıl cevap vereceğimizi biz belirleyeceğiz.” şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin Politikaları Hakkında Görüşler

ABD'deki Trump yönetiminin İran'a karşı izlediği azami baskı politikası üzerine de konuşan Erakçi, bu yaklaşımın aslında başarısız olduğunu belirtti. “Bizim tavsiyemiz, azami baskı yerine azami rasyonelliği kullanmaları ve muhtemelen farklı bir sonuç elde etmeleridir” dedi.

Suriye ve İran İşbirliği

Suriye Dışişleri Bakanı Sebbag, bölgedeki bazı ülkelerle daha fazla koordinasyon sağlamayı ümit ettiklerini ifade ederek, İran ile yaptırımların etkisini azaltmak için çeşitli mekanizmalar oluşturmak istediklerini vurguladı. Sebbag ayrıca, “Siyonistlerin Golan'daki işgaline son verilmeli, terörle mücadele ve terör araçlarının kurutulması için İran ile ikili işbirliğine de vurgu yaptık” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR'dan 'İkiz Dönüşüm' Temalı Sanal İstihdam Fuarı
2
Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Kahramanmaraş’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Tutuklama
5
İngiltere'den Putin'in Nükleer Yanıt Doktrinine Sert Tepki
6
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'ndan ÜNİDES Projesi Hakkında Bilgilendirme
7
Küçükçekmece'de 14 Yaşındaki Çocuk Silahlı Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek