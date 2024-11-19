İran'dan Trump'a Azami Rasyonellik Çağrısı

İran, Trump'a Azami Rasyonellik Politikası Çağrısında Bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sebbag ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a önemli bir çağrı yaptı. Erakçi, Trump'ın kuracağı hükümete, İran'a karşı yürütülen 'azami baskı' politikasını sürdürmeme önerisinde bulundu.

Görüşmelerdeki Temalar

Erakçi ve Sebbag, ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının yarattığı bölgesel durumu da değerlendirdi. Erakçi, Suriye'nin Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini geliştirmesinden memnuniyet duyduklarını ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) davet edilmesini desteklediklerini açıkladı.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

Erakçi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından, “Suriye'nin istikrarını ve birliğini destekliyoruz. Bu ülkeyi güvensiz hale getirmeye yönelik her türlü girişimi şiddetle kınıyoruz” dedi. Ayrıca, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misillede bulunup bulunmayacağına dair soruya, “Hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceğiz. İran kesinlikle cevap verecek ancak ne zaman ve nasıl cevap vereceğimizi biz belirleyeceğiz.” şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin Politikaları Hakkında Görüşler

ABD'deki Trump yönetiminin İran'a karşı izlediği azami baskı politikası üzerine de konuşan Erakçi, bu yaklaşımın aslında başarısız olduğunu belirtti. “Bizim tavsiyemiz, azami baskı yerine azami rasyonelliği kullanmaları ve muhtemelen farklı bir sonuç elde etmeleridir” dedi.

Suriye ve İran İşbirliği

Suriye Dışişleri Bakanı Sebbag, bölgedeki bazı ülkelerle daha fazla koordinasyon sağlamayı ümit ettiklerini ifade ederek, İran ile yaptırımların etkisini azaltmak için çeşitli mekanizmalar oluşturmak istediklerini vurguladı. Sebbag ayrıca, “Siyonistlerin Golan'daki işgaline son verilmeli, terörle mücadele ve terör araçlarının kurutulması için İran ile ikili işbirliğine de vurgu yaptık” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.