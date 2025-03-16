İran'dan Trump'a Sert Yanıt: 'İsrail'e Desteği Sonlandırın!'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesi yönündeki tehditlerine sert bir yanıt verdi. Erakçi, Trump'a hitaben, "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun." ifadelerini kullandı.

Erakçi, X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi" diyerek durumu eleştirdi. Ek olarak, Biden yönetiminin yaklaşık 23 milyar doları soykırımcı rejim olarak adlandırdığı İsrail'e sunduğunu belirten Erakçi, "60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor" dedi.

Trump, önceki gün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilere askeri saldırı başlattıklarını duyurdu. Ayrıca, İran yönetimine yönelik, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, aksi takdirde sonuçlarına katlanırsınız" ifadelerini kullandı.