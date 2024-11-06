DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,81 1,98%
ALTIN
2.994,63 0,85%
BITCOIN
2.526.755,74 -6,28%

İran'dan Trump Açıklaması: Seçim Sonuçları Değişiklik Getirmeyecek

İran hükümet sözcüsü, Trump'ın zaferinin iki ülke politikası üzerinde etkili olmayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:33
İran'dan Trump Açıklaması: Seçim Sonuçları Değişiklik Getirmeyecek

İran'dan Seçim Sonrası Açıklama

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ülke politikası üzerinde herhangi bir değişim yaratmayacağını ifade etti.

Politikaların Sabitliği

Devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda Muhacirani, "ABD'deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir." şeklinde konuştu.

Trump’ın Zaferine Duyarsızlık

Donald Trump’ın yeniden seçilmesine dair düşüncelerini de paylaşan Muhacirani, "Trump'ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok." ifadelerini kullandı.

Günlük Hayata Etkisi Yok

Muhacirani, ABD seçim sonuçlarının İranlıların günlük yaşamlarını da etkilemeyeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Müdahale
2
Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Başladı
3
Bahçelievler'deki Özel Okulda Yangın: Durum Kontrol Altında
4
Karadeniz'de Yosunlardan Biyoplastik ve Gübre Üretimi
5
Aksakal, Bülent Ecevit'i Anarken Demokratik Solun Değerlerine Vurgu Yaptı
6
Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe
7
İsrail Güçlerinden Gazze'ye Bombardıman: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?