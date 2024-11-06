İran'dan Trump Açıklaması: Seçim Sonuçları Değişiklik Getirmeyecek

İran'dan Seçim Sonrası Açıklama

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ülke politikası üzerinde herhangi bir değişim yaratmayacağını ifade etti.

Politikaların Sabitliği

Devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda Muhacirani, "ABD'deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir." şeklinde konuştu.

Trump’ın Zaferine Duyarsızlık

Donald Trump’ın yeniden seçilmesine dair düşüncelerini de paylaşan Muhacirani, "Trump'ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok." ifadelerini kullandı.

Günlük Hayata Etkisi Yok

Muhacirani, ABD seçim sonuçlarının İranlıların günlük yaşamlarını da etkilemeyeceğini belirtti.