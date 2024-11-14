İran'dan UAEA Kararına Sert Tepki: Derhal Yanıt Verilecek

İran, UAEA Yönetim Kurulu'nda Aleyhte Kararlara Karşı Sert Tavır Alacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programı hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda alabilecekleri herhangi bir aleyhte karara derhal karşılık vereceklerini açıkladı.

Tahran'daki Görüşmeler Verimli Geçti

İslami, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Tahran'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, görüşmenin her zaman olduğu gibi verimli geçtiğini duyurdu. Özellikle, Batılı ülkelerin Gazze ve Lübnan'da işlediği suçlara dikkat çekerek, içinde bulunduğumuz dönemde UAEA ile İran arasındaki görüşmelerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Güçlü Bir Karşılık Vurgusu

İslami, Batılı ülkelerin aleyhinde bir karar çıkartma ihtimalinin sorulması üzerine, "İran'ın nükleer programına herhangi bir müdahaleci karar, kararlı bir yanıtla karşılanacaktır." dedi.

Grossi: Açıklık Olmalı

UAEA Başkanı Grossi, Tahran'daki temaslarının mevcut karmaşık durumda kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "İran nükleer programında açık olmalıdır." dedi. Grossi, durumun gergin olduğunu ancak çözüm yönünde fırsatlar da bulunduğunu ifade etti.

İsrail Tehditleri ve Uluslararası Hukuk

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine dair bir soruya yanıt veren Grossi, "Bu tesislere saldırmak uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." diyerek, çözüm üretme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca, İran'ın bazı müfettişlerin atamalarını iptal etmesi konusunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

ABD ile İlişkiler ve Diplomasi Zorlukları

Grossi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası yaşanan gerilimlerle ilgili, "Uluslararası gerilimler nedeniyle diplomasinin alanı daraldı." diyerek, yeni ABD hükümetinin uluslararası topluma çözüm odaklı ilerleme sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Grossi, Tahran ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile daha fazla görüşme gerçekleştirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.