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İran'dan Yaptırımlara Yanıt: Üç Avrupa Ülkesiyle Karşılık Verilecek

İran, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni yaptırımlarına orantılı karşılık vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 00:52
İran'dan Yaptırımlara Yanıt: Üç Avrupa Ülkesiyle Karşılık Verilecek

İran, Avrupa Ülkelerinden Gelen Yaptırımlara Tepki Gösterdi

İran, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni yaptırımlarına karşı orantılı bir yanıt vereceğini duyurdu. Bu açıklama, söz konusu ülkelerin, İran'ın sivil havacılık sektörüne yönelik yaptırım kararlarını kınaması üzerine geldi.

Yaptırımlar ve Tepkiler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, İran'ın Rusya'ya füze gönderdiği yönündeki iddiaların "yalan" ve "asılsız" olduğunu belirtti. Ülkesinin bu tür suçlamalara maruz kalmasının haksızlık olduğunu ifade eden Kenani, karşılık olarak Avrupa ülkelerinin politikalarını eleştirdi.

Gazze'de Yaşananlar ve Sorumluluk

Kenani, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, Gazze'de yaşanan kitlesel katliam ve soykırımda "ortak" sorumluluk taşıdığını söyledi. "Bu ülkeler, İsrail'in en büyük silah tedarikçileri olarak savaş suçlarına ortaklık yapıyorlar," ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkilerde Gerginlik

Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatının doğrulandığı ve İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air'e yönelik yeni yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, bu üç ülke, İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için adım atacaklarını duyurdu.

ABD de Iran Air'e yönelik yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Tüm bu gelişmeler, uluslararası ilişkilerdeki karmaşanın ve gerilimin artmasına yol açtığı gözlemleniyor.

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