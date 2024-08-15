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İran Destekli Grubun ABD Seçimlerine Siber Müdahalesi

Google, İran destekli bir grubun ABD başkanlık seçimleriyle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişim girişimlerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:26
İran Destekli Grubun ABD Seçimlerine Siber Müdahalesi

İran Destekli Saldırılar

Google, İran Devrim Muhafızları ile ilişkili bir grubun, 2024 ABD başkanlık seçimiyle ilgili kişilerin e-posta hesaplarına erişim sağlama çabalarını açıkladı. Bu saldırılar, özellikle 2023’ün mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti ve hedef alınanlar arasında mevcut ve eski yönetim yetkilileri ile kampanya bağlantılı şahıslar yer aldı.

Kimlik Avı Saldırıları

Google'ın Tehdit Analiz Grubu, 5 Kasım'da yapılacak seçimle ilgili adaylarla ilişkili kişilere "kimlik avı postası" gönderildiğini bildirdi. Rapor, grubun güvenilir bir gönderici olarak davranarak alıcıların kişisel bilgilerini çalmaya çalıştığını belirtiyor.

Microsoft Raporu ile Uyumlu Veriler

Microsoft'un 9 Ağustos'ta yaptığı açıklama, bu siber müdahaleleri destekliyor. Raporda, İranlı grupların ABD seçimlerine müdahalede bulunduğu ve çeşitli güvenlik önlemlerini aşarak ilgili e-posta hesaplarına erişim sağladığı ifade ediliyor.

Önemli Hedefler

Raporda, üst düzey bir siyasi danışmanın Gmail hesabına erişim sağlandığı ve aynı zamanda İsrailli diplomatlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve askeri kuruluşlara kimlik avı postaları gönderildiği bildirildi.

Trump Kampanyasına Yönelik Saldırılar

Donald Trump’ın seçim kampanyası ekibi, 11 Ağustos'ta e-posta adreslerinin siber saldırıya uğradığını duyurdu. Kampanya sözcüsü, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini belirtti ve hassas içeriğe sahip belgelerin yasa dışı yollarla elde edildiğini savundu.

İran'ın Yanıtı

İran’ın Birleşmiş Milletler Misyonu, böyle bir siber müdahale iddiasını reddetti ve bu tür suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

Söz konusu olay, uluslararası siber güvenlik alanında önemli tartışmalara yol açarken, Amerika'daki seçim güvenliği üzerinde de ciddi endişelere sebep olmuştur.

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