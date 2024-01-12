İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye üssüne saldırdı

İran destekli gruplar ABD'nin Suriye üssüne roketle saldırdı. Roketlerden birinin havada yok edildiği, diğeri üssün yakınındaki yerleşim alanına indiği belirtildi.

İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye üssüne saldırdı
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İran yanlısı gruplar, Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD ordusunun bulunduğu üsse roket atışı yaptı. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Deyrizor’da Fırat Nehri'nin batı kıyısında yer alan İran yanlısı gruplar, ABD güçlerinin yer aldığı Koniko Gaz Tesisi'ne roketlerle saldırdı.

ABD'NİN SURİYE ÜSTÜNE ROKETLİ SALDIRI

Roketlerden biri havada ABD güçlerinin hava savunma sistemleri tarafından yok edildi, diğeri üssün yakınındaki yerleşim alanına indi. Roketin yerleşim alanına düşmesi can kaybına yol açmadı.

ABD, saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. ABD ordusunun Haseke ve Deryrizor’daki üslerine yılbaşından beri sık sık roket ve kimliği belirsiz kamikaze İHA saldırıları düzenleniyor. Deyrizor’un Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeleri ABD destekli terör örgütü PKK/YPG işgal etmiş durumda, ilin merkezi ve diğer kırsal alanlar ise Beşşar Esed rejimi ve İran yanlısı grupların elinde.

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