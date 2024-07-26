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İran Destekli Gruplardan ABD Üslerine Roket Saldırısı

Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD güçlerine yönelik roket saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ayrıntıları ve zayiat durumu henüz belirsiz.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:44
İran Destekli Gruplardan ABD Üslerine Roket Saldırısı

İran Destekli Gruplar ABD'nin Suriye Üslerine Saldırdı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Fırat Nehri'nin batı kıyısında bulunan İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı düzenledi.

Gece Geç Saatlerde Gerçekleşen Saldırı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda, Deyrizor'da gece geç saatlerde gerçekleşen saldırıda, hedef alınan ABD üssü bölgesinde yoğun dumanların yükseldiği bildirildi. Ancak saldırı sonucunda herhangi bir zayiat olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

ABD'den Gelen Açıklama Bekleniyor

Şu ana kadar ABD yetkililerinden saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Saldırılar Sıklıkla Tekrarlanıyor

Bunun yanı sıra, Tenef Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine 23 Haziran'da kimliği belirsiz bir silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu. Yıl başından bu yana, Humus, Haseke ve Deyrizor illerindeki ABD askeri üsleri, sık sık roket ve kamikaze insansız hava aracı saldırılarına hedef olmaktadır.

Deyrizor'un Kontrolü

Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor toprakları, ABD destekli PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeyken; il merkezi ve çevresindeki kırsal alanlar ise Beşşar Esed rejimi ile İran destekli grupların elindedir.

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