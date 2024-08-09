İran Destekli Grupların ABD Seçimlerine Siber Müdahalesi

İranlı Grupların Siber Faaliyetleri Hız Kazandı

Microsoft, bazı İran destekli grupların, ABD'deki seçimlere müdahale etme amacıyla siber faaliyetlerini arttırdığını duyurdu. Bu çerçevede, Microsoft'un Tehdit Analiz Merkezi, 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırılara dair bir rapor yayımladı.

Siber Destekli Etki Operasyonları

Raporda, İran'ın ABD'deki seçimlere yönelik siber destekli etki operasyonları düzenlediği belirtildi. İranlı grupların belirli hükümet yetkililerinin e-posta hesaplarına yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

Hedef Alınan İsimler ve Faaliyetler

Bunun yanı sıra, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir grubun, haziran ayı içerisinde önemli bilgiler toplamak amacıyla "üst düzey bir başkanlık kampanyası yetkilisi"ni hedef aldığı kaydedildi. Ayrıca, başka bir İranlı grubun, eski bir başkan adayının hesabına giriş yapmaya çalıştığı ancak bu girişimin başarısız olduğu ifade edildi. Microsoft, bu konuda hedef alınan kişiyi bilgilendirdi.

Kutuplaşmayı Artırma Çabaları

Rapora göre, İranlı bir grup, ABD merkezli haber siteleri gibi görünen her iki siyasi gruba yönelik internet siteleri oluşturarak kutuplaşmayı artırmaya çalıştı. Bu durum, seçim döneminde bilgi manipülasyonu ve dezenformasyon yönündeki potansiyel tehditler hakkında uyarılarda bulunuyor.