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İran Devlet Televizyonu, Halep'teki Silahlı Gruplar Hakkında Çarpıcı Açıklama Yaptı

İran devlet televizyonu, Halep'te silahlı muhalif grupların Şii vatandaşları hedef almadığını duyurdu. Değişen dil sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 00:47
İran Devlet Televizyonu, Halep'teki Silahlı Gruplar Hakkında Çarpıcı Açıklama Yaptı

İran Devlet Televizyonu'ndan Halep Açıklaması

İran devlet televizyonu, silahlı muhalif grupların Halep’te şu ana kadar hiçbir Şii vatandaşı hedef almadığına dair önemli bir haber yayımladı. Bu açıklama, Suriye’deki rejim muhalifi gruplara yönelik önceki ifadelerini değiştiren televizyonun yeni yayın politikasını ortaya koydu.

Dil Değişikliği ve Sosyal Medya Tepkileri

Devlet televizyonu, daha önceki bültenlerinde kullandığı “teröristler”, “terörist gruplar” ve “tekfirci teröristler” terimlerinin yerine, gündüz bülteninde “silahlı gruplar” ifadesini tercih etti. Yerel saatle 14.00 bülteninde sunucunun yanı sıra saha muhabirinin de aynı şekilde adlandırması dikkat çekti.

Devlet televizyonunun 18.00 bülteninde de aynı dil değişikliğini sürdürmesi, sosyal medya platformlarında gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu durumu eleştirirken, diğerleri İran’ın Suriye’deki gelişmelere uyum sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Suriye'deki Gelişmeler

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. 30 Kasım'da, Halep'in merkezinde rejim güçlerinden önemli bir alan elde eden rejim karşıtı gruplar, tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Şiddetli çatışmaların ardından, 5 Aralık’ta Hama kent merkezinin rejim güçlerinden alındığı da bildirildi. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirirken ilerlemeye başladı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu Halep kırsalında 1 Aralık tarihinde PKK/YPG’ye karşı düzenlenen Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.

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