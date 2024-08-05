İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan İsrail'e Uyarı

İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan Sert Mesaj

Hüseyin Selami, İsrail'in "güçlü bir karşılık görmesi durumunda", yaptığı hataları görebileceğini ifade etti. Bu açıklama, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "Gazeteciler Günü" etkinliğinde yapıldı.

İsrail'in Terör Eylemleri ve Sonuçları

Selami, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast konusunu değerlendirerek, İsrail'in bölgedeki "terör girişimleri ile kendi kuyusunu kazdığını" belirtti. Selami, "Ancak bu tür bir eylemle güçlü bir tepki alırlarsa, hatalı olduklarını anlayacaklardır," dedi.

Parlamentoda Sert Açıklamalar

Diğer yandan İran parlamentosunda sahne alan Bukan Milletvekili Mohammed Kasım Osmani da, İran'ın İsrail'e vereceği cevabın sert olması gerektiğini vurguladı. Osmani, "Netanyahu'dan daha aşağısının öldürülmesine razı olmayacağız," ifadelerini kullandı.

31 Temmuz'da İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bu olayın ardından İran yetkililerinin sert açıklamalarına maruz kalıyor.