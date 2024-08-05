Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan İsrail'e Uyarı

Hüseyin Selami, İsrail'in eylemlerine güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:25
İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan İsrail'e Uyarı

İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan Sert Mesaj

Hüseyin Selami, İsrail'in "güçlü bir karşılık görmesi durumunda", yaptığı hataları görebileceğini ifade etti. Bu açıklama, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "Gazeteciler Günü" etkinliğinde yapıldı.

İsrail'in Terör Eylemleri ve Sonuçları

Selami, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast konusunu değerlendirerek, İsrail'in bölgedeki "terör girişimleri ile kendi kuyusunu kazdığını" belirtti. Selami, "Ancak bu tür bir eylemle güçlü bir tepki alırlarsa, hatalı olduklarını anlayacaklardır," dedi.

Parlamentoda Sert Açıklamalar

Diğer yandan İran parlamentosunda sahne alan Bukan Milletvekili Mohammed Kasım Osmani da, İran'ın İsrail'e vereceği cevabın sert olması gerektiğini vurguladı. Osmani, "Netanyahu'dan daha aşağısının öldürülmesine razı olmayacağız," ifadelerini kullandı.

31 Temmuz'da İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bu olayın ardından İran yetkililerinin sert açıklamalarına maruz kalıyor.

İLGİLİ HABERLER

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü