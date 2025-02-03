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İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: 'Suriye'de Durum Aynı Kalmayacak'

Selami, Suriye'deki durumu ele alarak, düşmanların etkisinin geçici olduğunu ve değişeceğini savundu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:34
İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: 'Suriye'de Durum Aynı Kalmayacak'

İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami'den Önemli Açıklamalar

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suriye'deki durumu değerlendirirken, "Düşmanlarının bir sonuca vardığını ancak bu durumun aynı kalmayacağını" belirtti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Selami, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, ülkesinin büyük fitnelerin içinde olduğunu vurgulayarak, "Tüm düşmanlar bugün kılıçlarını bize çekmiş durumdalar. Coğrafi sınırlarımız ulusal güvenliğimizin sınırlarıdır. Düşman bu sınırlardan bir delik açarsa, bunu kapatmak çok zor olacaktır," dedi.

Bölgedeki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulunan Selami, "Taşlarla mücadele eden Filistinliler, 16 aylık mücadelenin ardından İsrail'e karşı güçlü bir kuvvet olarak durmaya devam ediyor. Hizbullah, aldığı tüm ağır darbelere rağmen dimdik ayakta, Yemenliler de ABD ve İngiltere'yi etkisiz kıldı" ifadelerinde bulundu. Selami, Suriye'deki meselelerin karmaşıklığına dikkat çekerek, düşmanların mevcut durumda bir netice aldıklarını, ancak bu durumun devam etmeyeceğini sözlerine ekledi.

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