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İran Devrim Muhafızları Yeni Füzeleri Teslim Aldı

İran Devrim Muhafızları, yüksek patlayıcı başlıklı gemisavar füzeleri teslim aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:12
İran Devrim Muhafızları Yeni Füzeleri Teslim Aldı

İran Devrim Muhafızları Yeni Füzeleri Teslim Aldı

Tahran yönetimi ile İsrail ve ABD arasındaki gerginlik sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, yüksek patlayıcı başlıklı birçok gemisavar seyir füzesi aldığını bildirdi.

İran devlet televizyonun aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, donanma güçlerine bu füzelerin teslim edilmesi talimatını verdi. Bu yeni gemisavar füzelerin düşman muhriplerine karşı geliştirildiği ve yüksek patlayıcı ile önlenemeyen savaş başlıkları taşıdığı ifade edildi.

Hamas lideri İsmail Heniyye’nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu gelişmeler üzerine ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmış durumda.

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