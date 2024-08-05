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İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri'den Sert Açıklamalar: Eylemsizlik Suçluları Güçlendiriyor

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Hamas liderine yönelik suikastın ardında yatan gerçekleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:22
İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri'den Sert Açıklamalar: Eylemsizlik Suçluları Güçlendiriyor

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Tahran'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Tahran'da düzenlenen bir toplantıda yabancı büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerle bir araya geldi. Toplantıda, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast konusunu ele aldı.

Suikast ve Filistin'e Yönelik Soykırım İddiaları

Bakıri, Heniye'ye karşı gerçekleştirilen suikastın, Filistinlilere yönelik devam eden bir 'soykırım projesi' olduğunu belirtti. "Şüphesiz ki İran, işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki suçlardan İsrail'i sorumlu tutmaktadır." dedi.

BM'nin Yetersizliği ve Eylemsizlik Sorunu

Bakıri, İsrail'in Gazze özelinde bölgede yaptığı saldırılara dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sorumluluklarını yerine getirmediğini vurguladı. "Eylemsizlik, suçluyu daha tehlikeli hale getiriyor ve zamanla suçların normalleşmesine neden oluyor." şeklinde ifadeler kullandı.

İran'ın Kesin Tepkisi

Son olarak, Bakıri, Heniye'ye yönelik suikastın bir insan hakları ihlali olduğunu belirtip, "Bu tür bir saldırganlık cevapsız kalamaz. İran'ın tepkisi kesin olacaktır." diye ekledi.

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