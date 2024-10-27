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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin İsrail'le Olan Saldırısına Katıldığını Açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İsrail'in İran'a saldırılarında rol oynadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 09:14
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin İsrail'le Olan Saldırısına Katıldığını Açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Açıklamaları

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ulusal televizyon kanalı aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında ABD'nin de aktif bir rol üstlendiğini belirtti.

Amerika'nın Rolü

Erakçi, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Amerikalıların bu saldırıya katılımı bizim tarafımızdan tamamen açıktır. En azından Siyonist hava kuvvetlerine hava koridoru açmışlardır." dedi.

Ayrıca, önceden sağlanan savunma teçhizatının da saldırıya katıldığına dikkat çeken Erakçi, "ABD'nin Siyonist rejimin suçlarına ve bölgede gerginlik yaratmaya katkısı oldukça net bir şekilde ortadadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Sorumluluğu

Erakçi, ABD'yi İsrail'in her türlü saldırısının arkasındaki sorumlu olarak nitelendirerek, "Görünen o ki, ABD olmadan İsrail, bölgede hiçbir güce sahip değildir. Bu, yalnızca İran'a yönelik eylemleri değil, Gazze, Lübnan ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen tüm saldırılar için geçerlidir." dedi.

Birleşmiş Milletler'e Mektup

Erakçi, İsrail'in Iran'a saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulunduğunu aktardı.

İsrail'in Saldırıları

İsrail, 1 Ekim'de İran'dan gelen füze saldırılarına cevap olarak İran'daki askeri hedeflere karşı saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise Tahran ve batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını duyurdu ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu, ancak bazı alanlarda "sınırlı hasar" olduğunu bildirdi. İran ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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