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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: BM Güvenlik Konseyi İle İlgili Acil Çağrı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:34
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: BM Güvenlik Konseyi İle İlgili Acil Çağrı

İran: BM Güvenlik Konseyi Acilen Harekete Geçmeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve İsrail'in işlediği suçlara karşı sert önlemler alması gerektiğini dile getirdi.

Erakçi'nin Açıklamaları

İRNA'ya göre Erakçi, New York'ta düzenlenen BM 79. Genel Kurul toplantıları çerçevesinde gerçekleşen BMGK oturumunda konuştu. Bu vesileyle Erakçi, "BMGK, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve İsrail'in saldırılarına, işlediği suçlara kararlı bir şekilde yanıt vermelidir" ifadesini kullandı.

Hukuki Sorumluluk ve Tehlikeler

Erakçi, BMGK'nın uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki hukuki sorumluluğunu hatırlatarak, "Eğer bu durum gerçekleşmezse, bölge büyük bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. İsrail'in destekçisi olan ülkelerin, özellikle ABD ve İngiltere, bu konuda hukuki ve ahlaki sorumlulukları vardır" diye ekledi.

Dünya ve Tarih Önünde Hesap Verecekler

İsrail'in insanlık suçlarına göz yumulmasının bu ülkenin daha da cesaretlenmesine yol açtığını belirten Erakçi, "Dünya olanları görmekte ve tarih, BM Güvenlik Konseyi'ni yargılayacaktır" dedi.

Bölgedeki Durum ve Ateşkes Çağrısı

Erakçi, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıların bölgedeki durumu daha da karmaşıklaştırdığını belirtecek kadar ileri giderek, "İsrail için insan hakları ve onuru hiç bir anlam ifade etmiyor" dedi. ABD ve İngiltere'nin Tel Aviv yönetimine koşulsuz destek vermesinin, İsrail'e zarar verme izni gibi görüldüğünü vurguladı.

Son olarak, Gazze'de ateşkes olmadan bölgede barışın sağlanamayacağını belirten Erakçi, uluslararası toplumun bu konuda sessiz kalma lüksü olmadığını ifade etti. Ayrıca İran, Lübnan halkına tam destek verdiğini ve gerilimin daha fazla artmaması için İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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