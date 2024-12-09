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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Milletvekillerini Suriye Gelişmeleri Hakkında Bilgilendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye'deki son gelişmeler hakkında milletvekillerine önemli bilgiler sundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:28
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Milletvekillerini Suriye Gelişmeleri Hakkında Bilgilendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Meclis'te düzenlenen ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı bir toplantıda milletvekillerini bilgilendirdi.

Erakçi, İran Meclisi'ndeki Suriye konulu oturuma katılarak, Baas rejiminin ortadan kalkmasıyla sonuçlanan gelişmeler hakkında detaylar paylaştı. Bu kritik bilgi paylaşımı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, Suriye'deki siyasi ve askeri durumun yanı sıra İran'ın bu süreçteki rolü üzerine önemli tartışmalar yapıldı. Erakçi'nin sunumu, milletvekillerinin konuya dair daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağladı.

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