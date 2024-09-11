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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Rusya'ya Balistik Füze İhracı Yok"

İran, Rusya'ya balistik füze gönderildiği iddialarını yalanladı ve bu konudaki hatalı istihbarata dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:08
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Rusya'ya Balistik Füze İhracı Yok"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Balistik Füze İddialarını Reddetti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Rusya'ya balistik füze göndermediğini açıkladı. Erakçi, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konuda "hatalı istihbarat ve mantıkla hareket ettiğini" belirtti.

Füze İddialarına Yanıt

Erekçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere balistik füze sevkiyatı yaptığına dair iddialara değindi. "İran, Rusya'ya balistik füzeler teslim etmedi. Nokta." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar ve Sorunlar

ABD ile İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından İran'a yönelik uygulanan yaptırımların sorunu çözemediğini vurgulayan Erakçi, "Yaptırım bağımlıları, 'İran nasıl oluyor da gelişmiş silahlar üretebiliyor ve bunları satabiliyor?' sorusunu kendilerine sormalıdır." şeklinde konuştu.

Yaptırımlar ve İddialar

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiği ve bunların Ukrayna'da kullanıldığı iddialarını öne sürdü. Bu çerçevede 10 kişi ve 6 kurum yaptırım listesine alındı.

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatının doğrulandığını ifade ederek, ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için girişimlerde bulunacaklarını duyurdu. Ayrıca İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air da yeni yaptırımlar kapsamına alınacak.

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