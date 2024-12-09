İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Suriye Ordusunun Yetersizliği Beklenmedik

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Suriye Açıklamaları

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye'deki son gelişmelerin beklenmedik olduğunu ve Baas rejimini deviren grupların başarısının ardında Esed rejimi ordusunun motivasyon kaybı ve yetersizliğinin yattığını ifade etti.

Ordunun Performansı ve Motivasyon Kaybı

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken, İran ve Suriye istihbarat servislerinin İdlib'deki hareketlilikten haberdar olduğunu ve bu bilgilerin Suriye hükümetine iletildiğini belirtti. Erakçi, "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esed de ordusunun performansından şikayetçiydi. Görünen o ki, Suriye ordusu psikolojik bir savaşa teslim oldu." dedi.

Esed'e Verilen Öneriler

Son yapılan görüşmede Esed'e, Suriye ordusunu motive etmesi ve halkla daha fazla diyalog içinde olması yönünde önerilerde bulunduklarını aktaran Erakçi, "Bu son hamlenin Suriye'de başarılı olmasının temel nedeni, Suriye ordusunun motivasyon kaybı nedeniyle direniş göstermemesidir." ifadelerini kullandı.

Ülke Reformları ve Güvenlik Endişeleri

Esed yönetiminin ülkede reform yapmada geciktiğini vurgulayan Erakçi, "Gelişmeleri yakından izliyoruz. Suriye'de iç savaş, ülkenin parçalanması ve İsrail'in bu durumdan faydalanmasından endişe ediyoruz" dedi. Ayrıca, Şam'da yönetime geçecek kişilerle ilişkilerimizin geleceği konusunda da, bu kişilerin İran devleti ile Suriye'deki Şiilere karşı tutumları ve İsrail ile terörist gruplara olan mesafelerine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Hizbullah Üzerindeki Etkiler

Erakçi, Suriye'deki son gelişmelerin Hizbullah'ı özel bir sorunla karşı karşıya bırakmasını beklemediklerini ifade etti.