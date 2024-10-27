İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Yanıt: Uluslararası Birlik Çağrısı

İran Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in ülkesine yönelik saldırısına cevap verme hakkını saklı tutarak, uluslararası barış ve güvenliğin tehlikede olduğunu ifade etti.

Erakçi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "İran'ın askeri merkezlerine yönelik bu canice saldırı, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olarak kabul ediliyor." sözlerine yer verdi.

Saldırının Sonuçları

Saldırı neticesinde 4 askerin yaşamını yitirildiğinin altını çizen Erakçi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'da dökülen kan ile birlikte bu saldırıyı değerlendirmek gerekiyor. Dünya, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu duruma karşı birleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Saldırısı

İsrail, 1 Ekim'deki İran füze saldırılarına yanıttı olarak 26 Ekim'de İran'ın askeri hedeflerine düzenlediği saldırıyı kamuoyuna duyurdu. İran, Tahran ve batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını bildirerek, hava savunma sistemlerinin birçok saldırıya başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı bölgelerde sınırlı hasar meydana geldiğini aktardı.

İsrail ise yaptığı açıklamada, bu saldırının "başarıyla" tamamlandığını belirtti. İran ordusu da saldırıların sonucunda 4 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.