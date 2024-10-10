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İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Saldırganlıklarına Karşı Diplomatik Çağrı

Abbas Erakçi, İsrail'in savaş suçlarını durdurmak için ortak diplomatik girişim çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:01
İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Saldırganlıklarına Karşı Diplomatik Çağrı

İran Dışişleri Bakanı'ndan Ortak Diplomatik Çaba Çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarına karşı uluslararası toplumdan destek talep etti. Erakçi, bu bağlamda birçok ülkenin Dışişleri Bakanlarına ayrı ayrı mektuplar gönderdi.

İsrail'in Saldırganlığına Yanıt

Erakçi, mektubunda, "İsrail'in soykırım ve savaş suçlarının durdurulması için ortak diplomatik çaba gösterilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran'ın İsrail'in saldırı tehditlerine karşı daha güçlü savunma önlemleri almak için her zaman hazır olduğunu vurguladı.

Bölge Güvenliği İçin Acil Önlemler

İran Dışişleri Bakanı, Gazze ve Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki saldırganlığın durdurulmasının öneminin altını çizerken, uluslararası toplumun bu konuda acil adımlar atması gerektiğini ifade etti.

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