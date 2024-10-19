İran Dışişleri Bakanı'nın Gazze ve Lübnan İçin Ateşkes Çağrısı

İran'dan İsrail'e Sert Eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği eylemleri eleştirdi. Erakçi, "İsrail rejimi, işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor" ifadelerini kullandı.

Ateşkes Çağrısı

Erakçi, ayrıca, Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimlerin artış gösterdiği bir dönemde yapıldı.

Uluslararası Tepkiler

Uluslararası toplumun dikkatini çeken bu sözler, İran'ın bölgedeki siyasi hedeflerini de bir kez daha gözler önüne serdi. Erakçi'nin açıklamaları, özellikle Orta Doğu politikası ve barış süreçleri açısından önem arz ediyor.