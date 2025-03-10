İran Dışişleri Bakanı: Nükleer Programın Askeri Potansiyeli Yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamanın aksine, İran'ın nükleer programının "askeri potansiyeli" olmadığını duyurdu.

İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliği, ABD ile müzakere olasılığına dair yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin amacı, İran'ın nükleer programının potansiyel bir militarizasyonuna ilişkin endişeleri gidermekse, bu tür görüşmeler değerlendirilebilir. Ancak, amaç İran'ın barışçıl nükleer programının ortadan kaldırılmasıysa, bu tür görüşmeler asla gerçekleşmeyecektir," ifadelerini kullanmıştı.

Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, BM Daimi Temsilciliği'nin görüşlerinin aksine, İran'ın nükleer programının "askerileşme" ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İran'ın nükleer enerji programı her zaman tamamen barışçıl olmuştur ve öyle kalacaktır. Bu nedenle temelde 'potansiyel militarizasyon' diye bir şey yoktur. Baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceğiz. Konu ne olursa olsun bunu asla düşünmeyeceğiz. Müzakere, zorbalıktan ve dikte etmekten farklı bir şeydir."