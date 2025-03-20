İran Dışişleri Bakanı: Trump'ın Mektubuna Cevap Vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Cevap Verecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektuba önümüzdeki günlerde cevap verileceğini açıkladı. Erakçi, İran devlet televizyonuna verdiği demeçte, konuyla ilgili ayrıntılar paylaştı.

Müzakere Tehditleri ve Cevap Süreci

Erakçi, yaptığı açıklamada, "Baskı, tehdit ve artan yaptırımlar altında kesinlikle doğrudan müzakereye girmeyeceğiz. Trump'ın mektubuna önümüzdeki günlerde cevap vereceğiz ve gerekli kanallardan ileteceğiz.” dedi.

Mektubun içeriğini değerlendiren Erakçi, “Mektup, daha çok tehdit içerikli. Ama bazı fırsatların da olduğu iddia ediyor. Her iki yönüyle ele alıp cevap vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Trump'ın Mektubu ve Mücadele

Trump, Fox Business Network’e verdiği 7 Mart tarihli röportajında, Hamaney’e bir mektup gönderdiğini ifade etmişti. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" demişti.

Hamaney ise 8 Mart'ta yaptığı konuşmada, ABD'nin müzakere talebinin amacını sorgulayarak, İran'ın bu tür dayatmalara boyun eğmeyeceğini belirtti.

BAE'nin Rolü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diploması Danışmanı Enver Gargaş, 12 Mart'ta İran’ın başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir araya gelerek Trump'ın Hamaney'e hitaben yazdığı mektubu teslim etti. ABD merkezli yayın kuruluşu Axios’a konuşan kaynaklar, Trump’ın İran’a yeni bir nükleer anlaşma için 2 ay süre tanıdığını öne sürdü.