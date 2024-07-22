İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Seçimleri Açıklaması

İran'ın ABD İle İlişkileri Hakkında Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasım ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinden çekilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kenani, "ABD'de kimin başkan olduğunun bizim için bir önemi yok. Ancak, ABD'nin İran'a karşı sergilediği politikalarında köklü bir değişiklik, ilişkilerimiz üzerinde olumlu bir etki yaratabilir" ifadelerini kullandı.

İran'ın Nükleer Anlaşma Vurgusu

Haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, nükleer anlaşmanın yeniden işler hale gelmesi için gerekli şartları da dile getirdi. Elde edilen bilgilere göre, "Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tam anlamıyla yerine getiren taraf İran'dır ve diğer ülkelerin de bu yükümlülüklere uyması gereklidir" dedi.

Düşmanca Politikalara Dikkat Çekti

Kenani, ABD'nin hükümetlerinin değişmesinin veya bireylerin görevden ayrılmasının kendileri için önemli olmadığını, esas belirleyici olanın ABD'nin izlediği düşmanca politikalar olduğunu belirtti. "Bu politikalardaki köklü değişim, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini önemli oranda değiştirebilir" şeklinde konuştu.

Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın eski Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli de söz alarak, ülkenin dış politika gündemini ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.