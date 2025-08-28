İran: E3'ün "snapback" Kararı UAEA İşbirliğini Zayıflatır

İran: E3'ün "snapback" Kararı UAEA ile İşbirliğini Zayıflatır

İran Dışişleri Bakanlığı, 2015 nükleer anlaşmasının Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanyanın İran aleyhine Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden yürürlüğe sokabilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının, Tahran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki ilişkiyi zayıflatacağını açıkladı.

Kararın gerekçesi ve İran'ın tepkisi

Bakanlık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Avrupa ülkelerinin 2015'te varılan nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini uzun süredir ihlal ettiği gerekçesiyle mekanizmayı harekete geçirme yetkisinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu vurgulandı. Açıklamada yer alan ifadelere göre: "Üç Avrupa ülkesinin kararı, İran ile Ajans arasındaki mevcut etkileşim ve işbirliği sürecini ciddi şekilde zayıflatacaktır."

Açıklamada ayrıca kararın "provokatif" olarak nitelendirildiği ve buna uygun şekilde karşılık verileceği belirtildi. İran, diplomasiyi sürdürmeye ve "kimseye faydası olmayan uydurma bir krizi" önlemeye bağlı olarak diğer BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleriyle yapıcı temaslara açık olduğunu ifade etti.

Kararın uluslararası boyutu ve E3'ün tutumu

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin 2018'de tek taraflı çekilmesinden sonra pratikte uygulanmayan 2015 anlaşmasında yer alan ve "snapback" olarak adlandırılan mekanizmayı işletme kararı aldı. Avrupalı yetkililer, sorunları çözmek ve BM yaptırımlarının geri dönmesini önlemek için 30 günlük süreç içinde diplomatik bir çözüm bulmaya hazır olduklarını duyurdu.

BM yaptırımları nasıl geri getirilir?

Nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı uyarınca, anlaşmaya taraf herhangi bir devlet İran'ın anlaşmaya "önemli ölçüde" uymadığını düşündüğünde Konsey'e şikayette bulunabiliyor. Konu Konsey'e ulaştığında 30 günlük bir süreç başlıyor.

Bu süre içinde BMGK'nin, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının devamı için yeni bir karar alması gerekiyor; söz konusu kararın BMGK'nın daimi üyeleri olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından veto edilmemesi şartı bulunuyor. Karar zamanında kabul edilmezse, 2015 anlaşması kapsamında kaldırılan BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe giriyor; Konseyde ek bir oylamaya gerek kalmıyor.

Hangi BM yaptırımları geri dönebilir?

Mekanizmanın devreye girmesi halinde, 2006-2010 yılları arasında İran'a karşı çıkarılan 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlar yeniden geçerlilik kazanacak. Geri getirilebilecek yaptırımlar arasında silah ambargosunun yeniden yürürlüğe girmesi, İran'ın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze geliştirmesinin yasaklanması ve yüzlerce kişi ile kuruluşa yönelik mali ve seyahat kısıtlamaları bulunuyor.

Gelişmeler, hem Tahran-UAEA ilişkileri hem de BMGK'ın ilerleyen dönem karar süreçleri açısından belirleyici bir sınav niteliğinde olacak.