İran, Enerji Kriziyle Mücadele Ediyor: Elektrik ve Doğal Gaz Kesintileri Artıyor

İran, Enerji Kriziyle Baş Etmeye Çalışıyor

Petrol zengini İran, özellikle kış aylarında artan enerji talebi ile yetersiz altyapının oluşturduğu krizle boğuşuyor. Bu durum, çoğu eyalette elektrik ve doğal gaz kesintilerini kaçınılmaz hale getirerek ekonomik ve sosyal sorunlara yol açıyor.

Hava Soğuyor, Enerji Talebi Arttı

Havanın soğumasıyla birlikte, bazı eyaletlerde fabrikalar ve devlet daireleri tatil edilirken, okullarda uzaktan eğitim sistemine geçildi. Ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamaması, bu sıkıntıların başlıca sebebi olarak öne çıkıyor.

Hükümetten Çağrılar

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, vatandaşlara kombilerini 2 derece daha düşük seviyede çalıştırmaları yönünde çağrıda bulundu. Enerji Bakanı Abbas Aliabadi ise, elektrik santrallerine yakıt tedarikini artırmak için halkın yakıt tüketimini azaltması gerektiğini belirtti.

Eğitime Ara Verildi

Aralık ayında, Erdebil, Tahran, Batı Azerbaycan, Simnan, Gülistan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Mazenderan, Zencan, Kürdistan ve Kirmanşah gibi bölgelerde tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verildi. Bunun yanı sıra, doğal gaz yetersizliği sebebiyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrikaların faaliyetleri durma aşamasına geldi.

Doğal Gaz Üretimi Yetersiz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, ülkede doğal gaz ihtiyacının 945 milyon metreküp olmasına rağmen, yalnızca 840 milyon metreküp üretildiğini açıkladı. Elektrik talebinin büyük kısmı, doğal gaz kullanan termik santraller tarafından karşılanıyor, bu da talepte önemli bir açık oluşturuyor.

Elektrik Kesintileri Ekonomiye Zarar Veriyor

İran, elektriğinin yüzde 94'ünü fosil yakıtlardan sağlıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi oranı ise dünya genelinde %13 iken, İran'da yalnızca %0.6 seviyesinde. Bu durum, doğal gaza aşırı bağımlılık ve eski altyapı nedeniyle ciddi enerji kayıplarına ve maliyet artışına yol açıyor. Elektrik kesintileri, sanayi üretimine yıllık 5 ila 8 milyar dolar zarar veriyor.

Gelecek Vizyonu: Yenilenebilir Enerji

Ülke, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini yaklaşık 2500 megavata çıkarmayı hedefliyor. Ancak, ekonomik yaptırımlar ve mali zorluklar, yabancı yatırımlar ve gelişmiş teknolojilerin ülkeye girişini engelliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, İran dünyada en büyük ikinci doğal gaz rezervine sahip ülke konumunda bulunuyor.