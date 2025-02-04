İran: FATF'a Katılım İçin Terör Örgütleriyle İlişkimiz Olmadığını Kanıtlamalıyız

İran Hükümet Sözcüsü'nden FATF Açıklaması

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ülkesinin şu anda kara listede yer alan Mali Eylem Görev Gücü (FATF)'na katılımının, yaptırımlardan kurtulmak için hayati bir adım olduğunu belirtti. Muhacirani, bu sürecin, İran'ın dünyadaki terör örgütleriyle ilişkisinin olmadığını kanıtlamasını gerektirdiğini ifade etti.

Düzenleyici Zorluklar

İran İşçi Haber Ajansı (ILNA)'na göre, FATF'ın kara listesinde olmanın ulusal bankalara sorun çıkardığını vurgulayan Muhacirani, "Dünyadaki bu terörist gruplarla ilişkili olmadığımızı kanıtlamamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi çalışma yürütüyor," dedi.

FATF Tartışmaları ve Yasa Tasarıları

İran'da, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ile uyum sağlama amacıyla eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde meclise sunulan yasa tasarıları, uzun tartışmaların ardından kabul edilse de, hâlâ nihai onayı almamış durumda. Ruhani, bu konuda yaptığı açıklamada, "Bazıları hükümet ve meclisten geçen bir tasarıyı bloke ediyor, bu tür eylemler ülkenin menfaatine değildir," ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Tartışmalar

Kamuoyunda "FATF yasası" olarak bilinen yasa, muhafazakar kesim arasında, %strong%"ülkenin hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı" ve "devrimci güçlere yardımın engelleneceği" endişelerine yol açtı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de Haziran 2018'de yaptığı bir açıklamada, FATF'ı büyük güçlerin çıkarları doğrultusunda hazırladığı bir anlaşma olarak tanımlayarak, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağını ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşma ya da konvansiyonlar Meclisten geçmemelidir," dedi.