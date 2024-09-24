İran, Gazze Savaşının Sona Ermesi İçin Diğer Ülkelerle İşbirliğine Açık

İran, Gazze Savaşına Çözüm İçin İşbirliğine Açık

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif, ülkesinin Gazze'deki çatışmaların sona ermesi için diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Mehr Haber Ajansına göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Toplantısı çerçevesinde ABD'nin New York şehrinde bulunan Zarif, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Barışçıl Bir Dünya İçin İhtiyaç Duyulan İşbirliği

Zarif, "Kendi vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşları için daha barışçıl ve istikrarlı bir dünyaya doğru ilerlemek istiyoruz. Biz savaş peşinde değiliz ama kendimizi savunacağız." dedi. Ayrıca, Gazze savaşının sona ermesi için İran'ın uluslararası işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

Ateşkes Sürecine Dikkat Çekti

Zarif, "Uluslararası toplum, Gazze savaşını sona erdirmek için bizi itidalli davranmaya çağırdı ancak ateşkes anlaşması vaadi hiçbir zaman gerçekleşmedi." şeklinde konuştu. İran, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için aktif bir rol almak istediğini belirtiyor.