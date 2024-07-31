İran Genel Başsavcılığı'ndan Heniyye Suikastine Yönelik Soruşturma Talimatı

Heniyye Suikastine Yönelik Gelişmeler
İran Genel Başsavcılığı, Gazze’deki önde gelen liderlerden İsmail Heniyye’nin suikastine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatma talimatı verdi.
İhlaller Araştırılacak
Başsavcılık, suikastın tüm yönlerini inceleyerek, olası ihmal veya hatalar ile ilgili yasal işlemlerin yapılmasını isteyecek. Bu süreçte, ilgili kişiler tutuklanacak ve adalet önüne çıkarılacak. Adaletin Yerini Bulması Bekleniyor
Bu adımla birlikte, İran yönetimi, adaletin sağlanması adına kararlı bir duruş sergilediğini göstermiş oldu.