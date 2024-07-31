İran Genel Başsavcılığı'ndan Heniyye Suikastine Yönelik Soruşturma Talimatı

Heniyye Suikastine Yönelik Gelişmeler

İran Genel Başsavcılığı, Gazze’deki önde gelen liderlerden İsmail Heniyye’nin suikastine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatma talimatı verdi.

İhlaller Araştırılacak

Başsavcılık, suikastın tüm yönlerini inceleyerek, olası ihmal veya hatalar ile ilgili yasal işlemlerin yapılmasını isteyecek. Bu süreçte, ilgili kişiler tutuklanacak ve adalet önüne çıkarılacak. Adaletin Yerini Bulması Bekleniyor

Bu adımla birlikte, İran yönetimi, adaletin sağlanması adına kararlı bir duruş sergilediğini göstermiş oldu.