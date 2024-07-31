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İran Genel Başsavcısı Heniyye Suikastını Araştırma Talimatı Verdi

İran Genel Başsavcısı, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikastının araştırılması için yasal işlem başlatılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:59
İran Genel Başsavcısı Heniyye Suikastını Araştırma Talimatı Verdi

İran Genel Başsavcısından Önemli Açıklama

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta kurban gitmesiyle ilgili önemli bir talimat verdi. Muvahhidi, suikastın tüm yönleriyle incelenmesini ve "olası ihmal veya hatalarla ilgili" yasal işlem yapılmasını istedi.

Hamas'a Başsağlığı Dileği

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) üzerinden yayımlanan açıklamalarında, Muvahhidi, Heniyye'nin vefatının ardından Filistin halkına ve Hamas'a başsağlığı diledi. Kendisi, uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırıyı da sert bir dille kınadı.

Özel Soruşturma Birimi Görevlendirildi

Tahran Savcılığı, Muvahhidi'nin talimatı doğrultusunda özel bir soruşturma birimi görevlendirecek. Bu birimin, ordu ve güvenlik güçleriyle işbirliği içinde, olayı gecikmeden araştırması bekleniyor.

Muvahhidi, "Bu terör eyleminin açığa çıkarılması, her türlü ihmal veya olası kusurun araştırılması ve faillerinin yakalanması, yargılanması ve cezalandırılması için tüm yurt içi ve yurt dışı imkanlar kullanılmalıdır," dedi.

Suikastın Detayları

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak amacıyla Tahran’da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabaha karşı Heniyye'nin kaldığı konuta yönelik bir saldırı düzenlendiğini kamuoyuna duyurdu.

İran ve Hamas, suikastı İsrail hükümetine atfederken, İsrailli yetkililer olayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal’in yerini alarak Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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