İran Güneyinde 10 Trilyon Fitküp Gaz Rezervi Keşfetti

İran güneyinde 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfini duyurdu

İran devlet televizyonuna göre, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Fars eyaletinin güneyindeki Pazen Gaz Sahasında büyük bir gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı.

Keşfin ayrıntıları

Bakan Paknejad, keşfin 10 trilyon fitküp (283 milyar metreküp) doğal gaz içerdiğini belirtti. Paknejad ayrıca, rezervin hacmini daha ayrıntılı ifade ederek 283 milyar 168 milyon metreküp olduğunu ve %70'lik bir geri kazanım oranı hesaba katıldığında en az 7 trilyon metreküpe ulaşılabileceğini söyledi.

Paknejad, söz konusu rezervin Fars Eyaleti'nin güneyindeki Pazen sahasından başlayıp Buşehr'in kuzeyine doğru uzanan alanda yapılan keşif çalışmalarıyla tespit edildiğini aktardı.

Uluslararası bağlam ve etkileri

İranlı Bakan, yeni rezervlerin ilerleyen yıllarda İran'ın enerji krizinin çözülmesine yardımcı olabileceğini vurguladı. Ancak ülkenin daha önceki raporlarda işaret edildiği gibi büyük gaz sahalarını geliştirecek yatırımlara ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) 2021 raporuna göre, Rusya 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran 34 trilyon metreküple ikinci sırada yer alıyor. İran, dünyadaki kanıtlanmış gaz rezervlerinin %17'sini elinde bulunduruyor.

Öte yandan, ABD'nin 2018'de İran'ın petrol endüstrisi ve ihracatına yeniden yaptırımlar uygulamasının ardından Fransız enerji şirketi Total İran'dan çekilmişti. Tek taraflı yaptırımlar, Batılı şirketlerin İran ile ticari anlaşmalar yapmasını sınırlıyor.

İçerideki durum

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran'da, son aylarda ekonomik yaptırımların baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji kesintileri yaşanmıştı.