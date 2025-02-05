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İran Hamaney, Hizbullah Lideri Naim Kasım'ı Dini Temsilci Olarak Atadı

Ayetullah Hamaney, Hizbullah lideri Naim Kasım'ı Lübnan'daki dini konularda temsilcisi olarak atadı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:24
İran Hamaney, Hizbullah Lideri Naim Kasım'ı Dini Temsilci Olarak Atadı

İran Liderinden Önemli Atama

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım'ı Lübnan'da dini konularda temsilcisi olarak atadı. Bu kritik görev, dinî meselelerin yönetimi ve dini fonların (zekat veya kefaret) alınması ile dağıtımını kapsıyor.

Önceki Liderin Ardından

Hamaney'in yayımladığı kararnameye göre, Naim Kasım, bu alanda Hamaney'in vekili olarak hareket edecek. Daha önce bu görevi üstlenen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2024'te İsrail’in hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

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