İran, Hava Sahası İddialarını Yalanladı

İran'dan Hava Sahası Açıklaması

İran, hava yolu şirketlerine yönelik uçuş kısıtlamaları hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Ülkede, orta, batı ve kuzeybatı bölgelerindeki uçuşlar için yeni bir NOTAM yayımlandığına dair söylentilerin asılsız olduğunu duyurdu.

Uçuş Kısıtlamaları Yok

İran Havalimanları Şirketi, hava sahası ile ilgili herhangi bir kısıtlama veya rota değişikliği yapılmadığını vurguladı. Şirket, bu tür bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yalan Haberler Endişe Verici

Uluslararası medya, İran'ın hava yolu şirketlerine yönelik NOTAM yayımladığını iddia etmişti. Ancak İran Havalimanları Şirketi, bu iddiaların doğru olmadığını kaydederek, uçuşların normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.