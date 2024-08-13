İran Hazar Denizi'nde Askeri Tatbikat Düzenledi

İran'dan Tatbikat Hamlesi

İran, Hazar Denizi'nde önemli bir askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu. Yarı resmi medya kuruluşu Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, tatbikat, İran Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi.

Tatbikatın Detayları

Yerel saatle 19:30 ile 20:30 arasında, ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde bulunan Hazar Denizi'nde düzenlenen tatbikatın, İran Deniz Kuvvetleri’nin savunma hazırlığını artırmayı amaçladığı ifade edildi.

Gilan eyaletine bağlı Astara Valiliği’nden bir yetkili, halkın tatbikat sırasında oluşabilecek patlama seslerinden endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

Geçmiş Tatbikatlar

Bunun yanı sıra, İran Devrim Muhafızları Ordusu da daha önce 11-13 Ağustos tarihleri arasında ülkenin batısında 3 gün süren bir tatbikat yapmıştı. Bu tür askeri faaliyetler, bölgedeki güvenlik ve savunma stratejileri çerçevesinde önemli bir yer tutmaktadır.