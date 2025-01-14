İran'ın Avrupa ile Nükleer Müzakereleri: Yapıcı Gelişmeler Cenevre'de Yaşandı

İran ve Avrupa ülkeleri nükleer müzakerelerin üçüncü turunu Cenevre'de gerçekleştirdi; görüşmeler yapıcı geçti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:17
İran'ın Avrupa ile Nükleer Müzakereleri: Yapıcı Gelişmeler Cenevre'de Yaşandı

İran ve Üç Avrupa Ülkesi Arasında Yapıcı Nükleer Müzakereler

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Almanya, İngiltere ve Fransa ile gerçekleştirdikleri nükleer müzakerelerin üçüncü turunun "yapıcı" geçtiğini duyurdu. Abadi, bu görüşmelerin İran'ın nükleer faaliyetleri ile yaptırımların kaldırılması konularını ele aldığını belirtti.

Açıklamalar ve Ayrıntılar

Abadi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmelerin "ciddi, açık ve yapıcı" bir atmosferde gerçekleştiğine dikkat çekti. Ayrıca, nükleer faaliyetler ve yaptırımlar konusunda bir anlaşmaya varmak için bazı detayların ele alındığını ifade etti.

Görüşmelerin yeniden başlaması için tüm taraflarca uygun bir atmosfer oluşturulmasının önemine vurgu yapan Abadi, mutabakat sağlandığını ve görüşmelerin devam etmesine karar verildiğini aktardı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak biliniyor. Ancak, 2017'de göreve gelen Donald Trump, Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik çabalar, daha önce sonuç vermemişti. İran, uranyumu %60 oranında zenginleştirmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024'te İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmelerde müzakere sürecinin başlama aşamasında olduklarını açıklamıştı.

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